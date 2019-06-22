Молодые музыканты будут выступать по пятницам в «Москвиче»
Культурный центр «Москвич» снова запускает проект под названием «Зеленка». В рамках мероприятий все желающие смогут увидеть выступления молодых, столичных и не только, музыкантов. Концерты будут проходить по пятницам.
Каждая команда представит акустическую программу. Жанр музыки не имеет значения – это может быть рэп, индии, панк, рок и так далее.
Все слушатели после выступления смогут оставить отзыв о понравившемся коллективе. Первые концерты проекта «Зеленка» прошли в 2017 году, тогда в них приняли участие восемь московских групп. В этом году запланировано выступление 12 групп, передает официальный сайт мэра Москвы.
Известно, что первый концерт в рамках «Зеленки» состоялся 21 июня. Следующая вечеринка пройдет 28 числа. Тогда на сцену «Москвича» выйдут инди-рокеры Stoneberry.
Отметим, что в конце сезона организаторы будут выбирать лучший музыкальный коллектив.
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