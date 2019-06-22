Панкратов-Черный рассказал, что женился после 35 лет жизни с супругой

Российский актер Александр Панкратов-Черный в эфире программы «Эксклюзив» на Первом канале рассказал, что женился на Юлии Монаховой после 35 лет совместной жизни. До этого у артиста было много романов и увлечений, но он ни разу не был в официальном браке.

— Мы с Юлей расписались недавно, лет пять назад, теперь она моя официальная жена. Свадьбы у нас не было. Я принял это решение, потому что у меня было плохо со здоровьем, подумал, вдруг через неделю меня не станет, у Юльки могут все отобрать. Я сказал тогда, что нам нужно расписаться, — сообщил Александр Панкратов-Черный.

Актер и Юлия Монахова вместе живут около 40 лет. Александр признался, что супруга ему многое прощала за эти годы. Он понял, что она его никогда не предаст и будет всегда рядом. У пары есть сын Владимир, который пошел по стопам отца и стал актером.

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