Александр Кибовский принял участие в «Вахте памяти» у Вечного огня
• 20:29 • 22 июня 2019
Поделиться:
0
doc75wn0wffjkopz9962d2
Церемония прошла в Александровском саду у стен Кремля
Фото: Ирина Хлебникова, «Вечерняя Москва»
Министр столичного правительства, глава Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский принял участие в «Вахте памяти» у Вечного огня в Александровском саду. Она прошла в субботу, 22 июня.
В возложении венков также приняли участие рота почетного караула, члены молодежных и общественных организаций, ветераны, гости и учащиеся образовательных учреждений города.
— Мы должны обязательно об этом напоминать. Этот день — памятная и скорбная дата, не праздник. Чтобы мы помнили, какую цену заплатили за это, — отметил Александр Кибовский. Его слова приводит ФАН.
Читайте также: Акция «Горсть памяти» завершилась в Москве у Могилы Неизвестного Солдата
20:4122 июня 2019
20:2922 июня 2019
19:1222 июня 2019
19:0122 июня 2019
18:5522 июня 2019
18:5322 июня 2019
18:3422 июня 2019
18:2722 июня 2019
18:1522 июня 2019
17:3522 июня 2019
17:1922 июня 2019
16:5722 июня 2019
16:5122 июня 2019
16:1822 июня 2019
16:1622 июня 2019
14:4122 июня 2019
14:4022 июня 2019
13:3022 июня 2019
13:1722 июня 2019
13:0622 июня 2019
12:1522 июня 2019
11:2622 июня 2019
11:0522 июня 2019
10:2122 июня 2019
10:0122 июня 2019
09:5222 июня 2019
08:5922 июня 2019
08:3922 июня 2019
08:3022 июня 2019
08:3022 июня 2019
08:0522 июня 2019
06:3222 июня 2019
06:1222 июня 2019
05:5122 июня 2019
05:3422 июня 2019
05:1322 июня 2019
04:5322 июня 2019
04:3322 июня 2019
03:2222 июня 2019
02:4222 июня 2019
02:3022 июня 2019
01:5522 июня 2019
01:2222 июня 2019
00:3322 июня 2019
00:1322 июня 2019
23:3521 июня 2019
23:1721 июня 2019
22:3421 июня 2019
21:1021 июня 2019
21:0921 июня 2019
21:0121 июня 2019
20:3321 июня 2019
20:1521 июня 2019
19:5321 июня 2019
19:3321 июня 2019
19:2421 июня 2019
19:2321 июня 2019
19:0221 июня 2019
18:3521 июня 2019
17:5821 июня 2019
17:5221 июня 2019
17:4321 июня 2019
17:4221 июня 2019
17:3921 июня 2019
17:1421 июня 2019
16:5421 июня 2019
16:5321 июня 2019
16:5221 июня 2019
16:4921 июня 2019
16:3921 июня 2019
16:3721 июня 2019
16:3121 июня 2019
16:2821 июня 2019
16:2521 июня 2019
16:1921 июня 2019