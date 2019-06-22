Эксперты рассказали, как падение доллара приведет ко взлету биткоина
Стоимость биткоина в субботу, 22 июня, превысила 11 тысяч долларов. Это произошло впервые с мая прошлого года, передает ФБА «Экономика сегодня».
Как считает эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский, индекс доллара еще некоторое время будет продолжать падать, поэтому цена биткоина к концу года может достичь и 20 тысяч долларов.
Рост биткоина, как и золота, отмечает аналитик, вызван заявлением федерального резерва о вероятной смене политики. Кроме того, среди причин подорожания криптовалюты эксперт цифровой экономики Арсений Щельцин отмечает локальные экономические кризисы и поддержку мировых игроков.
В свою очередь Дмитрий Голубовский назвал биткоин «чисто спекулятивной темой» и не советует с ним связываться. Он считает, что никаких причин для роста биткоина нет.
— Причина его роста только одна: долларов становится больше, все активы дорожают, «пузыри» надуваются, но экономической реальности за биткоином нет, — заключил аналитик. Его слова приводит rueconomics.ru.
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