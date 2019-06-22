Москвичи смогут добираться до дач благодаря новому участку красной ветки метро
Благодаря открытию нового участка Сокольнической линии десять тысяч столичных жителей смогут добираться на метро до своих дач в Новой Москве. Об этом в субботу, 22 июня, сообщает пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города.
— В зоне пешей доступности от четырех новых станций Сокольнической линии метро в Новой Москве располагаются порядка 30 садовых товариществ. 10 тысяч москвичей могут добираться до своих дач прямо на метро, — отметил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин.
При этом глава Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин сообщил, что столичные власти будут заниматься комплексным развитием садовых товариществ. С появлением в Новой Москве метро они получили иное качество жизни, пишет РИАМО.
Напомним: в четверг, 20 июня, открылись четыре станции Сокольнической линии метро: «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка».
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