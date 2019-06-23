Ученые раскрыли тайну выбора партнера для романтических отношений
Ученые из Университета Торонто, расположенного в Канаде, провели исследование с целью определить, по каким критериям привлекательности происходит выбор пары для романтических отношений. Оказалось, что раз за разом люди выбирают тех, кто напоминает им бывших.
В исследовании приняли участие 159 мужчин и 173 женщины, которых уговорили рассказать о своей личной жизни и тех качествах, которые привлекают их в партнерах. В результате анализа результатов исследования было выявлено, что люди, как правило, выбирают тех, кто близок им по чертам характера и уровню образования. При этом новые партнеры описывали себя практически так же, как предыдущие.
Уточняется, что соответствующим образом поступали реже те, у кого был отмечены высокие показатели экстраверсии и открытости новому опыту.
По мнению авторов работы, у каждого человека имеется собственное мнение того, какими чертами характера и внешностью должна обладать его вторая половина. При этом для новых романтических отношений люди ищут тех, кто максимально соответствует этим представлениям, следовательно, предпочитая человека, который похож на бывшего партнера, передает РИА Новости.
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