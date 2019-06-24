Денис Глушаков объявил о поиске работы в Instagram
Бывший капитан московского «Спартака» футболист Денис Глушаков на своей официальной странице в социальных сетях опубликовал саркастичный пост о поиске новой работы.
На фотографии не видно лица спортсмена. Глушаков выставил снимок в костюме и с табличкой с надписью «Ищу работу».
Кроме того, среди хештегов в Instagram игрок добавил #свободный.
Напомним, что ФК «Спартак» официально заявил о расторжении контракта с футболистом 19 июня. Ранее сам Глушаков рассказывал о конфликте с бывшим тренером коллектива итальянцем Массимо Каррерой.
На протяжении многих месяцев болельщики клуба каждый матч выступали против экс-капитана, вывешивая на трибунах баннеры с перечеркнутым восьмым номером, под которым тот выступал за «Спартак».
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