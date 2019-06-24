Мария Максакова заявила, что опасается за свою жизнь

Оперная певица Мария Максакова полагает, что ей по-прежнему может угрожать опасность, поскольку главный подозреваемый в убийстве ее мужа Дениса Вороненкова многое о ней знает.

Недавно Максакова изменила показания в суде. Она больше не обвиняет в убийстве супруга своего бывшего гражданского мужа Владимира Тюрина. Певица отметила, что обвинить в преступлении Тюрина ее убедило следствие, хотя сама она его убийцей не считала и прямых показаний на этот счет не давала.

Певица призналась, что боится покушения на свою жизнь, ведь в роковой день смерти Вороненкова она должна была ехать с ним, но отменила поездку.

— Тот, кто планировал это убийство, думал, что и я буду там тоже. Эта мысль, которая меня преследует, моя большая личная трагедия, — заявила Максакова.

Максакова уже публично извинилась перед бывшим мужем и теперь хочет доказать вину главного подозреваемого по делу Дениса Панаитова в суде.

Напомним, Вороненков — российский политик, эмигрировавший в октябре 2016 года на Украину. Он был убит в центре Киева 23 марта 2017 года.

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