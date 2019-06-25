Бузова станет личным коучем для своих фанатов
Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала на своей странице в социальной сети «Инстаграм», что открывает проект под названием «Стирай Отговорки».
Ольга написала, что почти 16 миллионов следят за ее страницей и она хочет стать для каждого своего подписчика мотиватором. Бузова объяснила, что на такую задумку ее сподвигла ответственность, которая легла на ее плечи.
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Волшебного понедельника, мои дорогие! Я с новостями и, надеюсь, вы меня поддержите Вас уже почти 16 миллионов, и я чувствую огромную ответственность перед вами! Хочу быть для вас мотиватором, идти рядом и вдохновлять моих людей на победы #моилюдивсегдасомной Движение вперед – это большой труд. От наших решений зависит будущее, мы можем его сделать любым Но как часто усталость, лень, привычки встают у нас на пути и превращаются в отговорки? Да постоянно! Я, как никто знаю, как сложно бывает заставить себя собраться и идти вперед. Но я научилась. Я не боюсь. Я знаю, что помогает добиваться целей, и готова раскрыть свои секреты. Мне так хочется, чтобы вы все стали счастливее, успешнее, ближе к своим мечтам! Давайте вместе сотрем отговорки и добьемся успеха Если идея нравится, решено! Запускаю для вас социальную инициативу «Стирай Отговорки». Для каждого из вас я стану мотиватором и вместе мы придем к успеху! Итак, выкладывайте посты с хештегом #стирайотговорки , пишите, в какой области вам нужна мотивация, о чем вы мечтаете и какие оправдания вам мешают... и следите за моим аккаунтом. Я выберу самые горячие темы и буду помогать вам стирать отговорки и добиваться победы. С сегодняшнего дня я – ваш личный мотиватор, мои хорошие! Летим вперед. #Бузова #Buzova
Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)
— Мне так хочется, чтобы вы все стали счастливее, успешнее, ближе к своим мечтам! Давайте вместе сотрем отговорки и добьемся успеха, — написала под своим новым постом Бузова.
Певица предложила своим поклонникам писать о своих желаниях и мечтах, а также отмечать посты специальным хэштегом — #стирайотговорки. Певица пообещала выбрать самые яркие рассказы и помочь их авторам добиться цели.
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