Нельзя ставить знак равенства между грузинами и их политиками

Не спадает волна протестов в Грузии. Они начались с инцидента, который яйца выеденного не стоит.

Депутат из России сел в кресло, на которое ему, согласно регламенту, указали сами хозяева, и заговорил на русском языке. А на каком надо? Может быть, учитывая характер мероприятия, на арамейском, на котором говорил Иисус? Но грузины ничего бы не поняли и могли оскорбиться еще больше. Потому что только этого и хотели.

В Грузии есть силы, которые искали повод раздуть из мухи слона. Партия войны с антироссийской позицией. После затяжного кризиса в отношениях между Россией и Грузией стали налаживаться экономические и культурные связи, обсуждается восстановление железнодорожного сообщения. Заработала народная дипломатия, что выразилось во взрывном росте туризма. Туристы из России оставляют в Грузии в 2,5 раза больше денег, чем европейцы. Ностальгия по СССР — главный козырь Грузии.

Возникает ощущение, что укрепление позиций России в Закавказье не устраивает крупных игроков, которые стоят за спиной грузинских политиков нынешнего поколения. Грузия (как и Армения) — мостик между Россией и Ираном. Для США нет более важной задачи, чем борьба с Тегераном. В Америке училась на политика президент Грузии Саломе Зурабишвили. Не потому ли она моментально сориентировалась и сразу назвала виновницей конфликта «врага и оккупанта» Россию?

В чем выгода России — непонятно. Да и неважно. Главное — подбросить хворост. Кстати, что делал в Тбилиси дипломат Майкл Карпентер, посетивший Грузию накануне конфликта? Оставил запись в соцсетях о том, что все русские туристы — агенты ФСБ и нельзя открывать дверь России. Полтора миллиона агентов! Дипломат в своем уме?

Протесты в Грузии не должны давать повод ненавидеть грузин Фото: Скриншот видео Rutply (https://twitter.com/Ruptly)

Как себя вести России? Мне неприятна истерия толпы. Возникает множество трагических параллелей из истории. И неприятны политики, которые играют на низменных инстинктах толпы. Россию провоцируют на реакцию в том же ключе. Не зря провокация организована накануне рассмотрения вопроса о возвращении России в ПАСЕ. И незадолго до саммита G20 в Японии.

Ситуация неприятная, но из нее надо выйти победителем. Нельзя опускаться до уровня кухонной полемики, к которой подталкивают Россию. Для безопасности граждан пришлось отменить авиарейсы. В ответе за граждан — государство, даже если сами люди в силу легкомыслия не понимают меру риска.

Горячие головы уговаривают правительство обрушить на Тбилиси карающий меч санкций. Россия легко может разорить Грузию. Но мы говорим о том, что необходимо отказаться от вошедшего в обычай на Западе метода решать политические проблемы экономическими санкциями. Надо ли уподобляться тем, кого мы справедливо критикуем?

Да и какая выгода от разорения Грузии? Масштаб оппонента определяет уровень твоих притязаний. Надо противостоять той тени, которая маячит за спиной тбилисских политиков. Для этого противостояния России необходимо сохранить и упрочить свое влияние в регионе. Санкции против Грузии могут привести к победе антироссийских сил на внеочередных выборах. Шанс вернуться в политику получит мечущийся Саакашвили.

Китайский философ Лао Цзы говорил: «Мудрый воин побеждает, не испытывая ни любви, ни ненависти». Грузины — хорошие люди, они не заслуживают ненависти. Но политики Грузии не заслуживают любви. В навязанном нам конфликте необходимо сохранить холодную голову и преследовать свои цели, не попадаясь в ловушки.

В советских фильмах популярным персонажем был положительный грузин. Неслучайно в великой ленте «Отец солдата» главным героем был именно грузин. Видимо, есть в характере этого народа что-то такое, что томительно отзывается в загадочной русской душе. Уверен: ничего в этом отношении не изменилось. И давайте не будем ставить знак равенства между грузинами и политиками.

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