Нетрезвого зацепера задержали на Люблинско-Дмитровской линии метро
Мужчина проехал по Люблинско-Дмитровской линии на сцепке между вагонами. Его задержали в состоянии алкогольного опьянения в столичном метро. Об этом сообщил руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.
По его словам, инцидент произошел около 6 утра на станции «Печатники». Мужчина вышел из поезда и залез на сцепку между первым и вторым вагоном. Пассажиры сообщили о зацепере по экстренной связи машинисту. Одновременно с этим молодой человек спрыгнул с состава.
В 6:15 сотрудники полиции задержали молодого человека 1993 года рождения. В 6:02–6:04 с жесткого пути отключили электроснабжение для извлечения нарушителя. Для оказания помощи задержанному был вызван наряд скорой медицинской помощи. Полицейские опросили машиниста, очевидцев события и просмотрели камеры видеонаблюдения. Инцидент не сказался на движении поездов.
Сотрудники УВД на московском метрополитене подготовили материалы о привлечении задержанного к административной ответственности.
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