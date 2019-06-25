Тина Канделаки о ситуации в Грузии: Мне больно за происходящее
Журналист и бизнесвумен Тина Канделаки, которая является грузинкой по национальности, в своем Telegram-канале высказала мнение о ситуации, сложившейся в отношениях России и Грузии.
— Мне больно переживать происходящие события. Я считаю, что наша политика могла быть более дальновидной. Но глупо отрицать, что действия грузинского истеблишмента последних дней больше подходят для банановой республики, — заявила Канделаки.
Напомним, что 20 июня в Тбилиси начались многотысячные акции протеста, которые были вызваны участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Во время нее депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента Грузии. Протестующие обвинили его в участии в боевых действиях в Абхазии. Во время выступлений они неоднократно предъявляли России обвинения в оккупации своих территорий.
Позднее президент России Владимир Путин запретил отечественным компаниям осуществлять перевозки пассажиров в Грузию.
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