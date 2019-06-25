Более 350 беспородных животных приняли в столичных пунктах стерилизации
• 14:15 • 25 июня 2019
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Пункт стерилизации беспородных животных в данный момент работает на льготных условиях
Фото: Сергей Шахиджанян, «Вечерняя Москва»
С начала работы пункта бесплатной стерилизации беспородных животных было стерилизовано 360 питомцев. Об этом сообщила председатель Региональной общественной организации помощи малообеспеченным гражданам и бездомным животным «Экология человека» Татьяна Королева.
По ее словам, за первые четыре месяца работы было получено около 1,5 тысячи звонков от желающих стерилизовать домашних животных. Многие владельцы беспородных животных подбирают или забирают их из приюта, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Татьяна Королева добавила, что пункт стерилизации беспородных животных в данный момент работает на льготных условиях.
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