Пространство воздуха и света: корреспондент «ВМ» проехала по новым станциям метро

Открытие участка линии метро «Саларьево» — «Коммунарка» стало настоящим подарком для десятков тысяч жителей Троицкого и Новомосковского округов. Один из них — мальчик Лева, которому в день открытия станций исполнилось шесть лет.

Он уверенно заявил Сергею Собянину, с которым пообщался на открытии «Коммунарки», что новые станции подарил ему на день рождения папа. И в чем-то Лева был прав, ведь оказалось, что его отец — один из тех, кто работал на строительстве этого участка метро.

Очаровательный луг

Фантастическая станция «Филатов Луг» из камня, композита, стекла и металла выглядит прозрачной, легкой и воздушной. Пассажиров немного, но все они движутся по платформе уверенно, почти обыденно — такое впечатление, что эта станция была здесь всегда.

— Я еще не успела объехать все новые станции, — говорит студентка, будущий аналитик Анна Жосан. — Но точно могу сказать, что теперь передвигаться стало удобнее! Налюбовавшись «лугом», сажусь в вагон подошедшего поезда — впереди станция «Прокшино».

Будто вокзал Нью-Йорка

Высокие 10-метровые потолки, светлый холл — создается полное ощущение полета, столько света и воздуха вокруг! Похожее можно испытать на вокзале Ватерлоо в Лондоне или Пенсильванском вокзале в Нью-Йорке.

— За границей я не бывал, — смеется пенсионер Виктор Гришин. — Но то, что сразу сданы четыре станции, — просто фантастика! Раньше только на строительство «Прокшина» ушли бы годы.

Причудливое оригами

Название «Ольховая» звучит как-то трогательно и даже простовато. Но выйдя на станции, поражаешься ее минималистичной красоте.

Пассажирка Татьяна Караваева на станции метро «Ольховая» Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Особое впечатление производит потолок: кажется, какой-то великан сделал из гранитного и мраморного листов причудливое оригами. И это не единственная особенность станции, «Ольховая» очень современная и удобная, да еще и с транспортными тоннелями магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе по обе стороны. Ну где вы такую видали?

— Станций стало так много, что нужную на карте не сразу найдешь, я сама живу на Таганке, сюда — по делам, — рассказывает пенсионерка Любовь Ерилова. — Но доехала быстро, с ветерком!

Памятники настоящему

А вот и новая конечная станция Сокольнической линии — «Коммунарка». Ее строгий минималистичный дизайн больше по сердцу мужчинам. Хотя дело не только в оформлении.

— Мне очень нравится именно эта станция, — рассказал корреспонденту менеджер по персоналу Дмитрий Хоменко. — Она рядом с моим домом, так что до работы добираюсь за 35 минут. К родителям стало удобно ездить на «Юго-Западную», и многие автобусные маршруты теперь доступны.

Навигационный указатель Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Ну и нельзя не отметить, что у каждой станции свое лицо! Они настоящие памятники нашему времени. На новеньком поезде «Москва» отправляюсь обратно — чуть больше 10 минут, и я снова на станции «Саларьево». Но мой путь лежит дальше: интересно, за сколько отсюда можно доехать до центра? Выяснилось: от «Коммунарки» до «Охотного Ряда» ехать всего около 50 минут.

КСТАТИ

Строительство еще шести станций метро планируется завершить в Москве до конца 2019 года. Это станции Некрасовской линии «Нижегородская», «Стахановская», «Окская» и «Юго-Восточная». А также северо-восточный участок Большой кольцевой линии от «Авиамоторной» до «Лефортова».