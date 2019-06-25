Беспилотник-шпион в форме совы показали на форуме «Армия-2019»
Беспилотник-шпион в форме полярной совы представили на форуме «Армия-2019».
На стенде инновационного технополиса «Эра» уточняется, что объект обладает пониженной заметностью. Это позволяет ему подлететь к цели как можно ближе.
— Комплект беспилотника весит пять килограмм, он свободно переносится и запускается одним человеком, — уточнили представители «Эры».
Помимо прочего, беспилотник способен определять координаты цели, а также применять лазерную подсветку для наведения артиллерии и авиации. Он может находиться в воздухе до 40 минут, при этом дальность полетов достигает 20 километров, пишет ТАСС.
Напомним, что форум «Армия-2019» открылся во вторник 25 июня. Мероприятие продлится до 30 июня. Оно проводится в стенах конгрессно-выставочного центра «Патриот» в Московской области. Выставочные мероприятия будут проводиться и в других регионах страны.
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