Конкурс «Отцы и дети»
• 15:39 • 25 июня 2019
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Сейчас, правда, дети с женой на пару недель уехали отдыхать, но Дмитрий уже успел соскучиться
Фото: Личный архив
«Вечерка» проводит конкурс «Отцы и дети». Если ваш ребенок как две капли воды похож на папу, становитесь его участниками! Совместные фотографии отцов и детей и комментарии к ним присылайте на электронную почту vecher@vm.ru. Каждый месяц победители будут получать замечательные подарки. Ознакомиться с условиями конкурса можно на сайте vm.ru.
Примерно так заканчивается каждый день нашего коллеги — корреспондента телеканала «Пятница» Дмитрия Савватеева. После работы, когда сил осталось только на поужинать и лечь в кровать, в неравной борьбе его побеждают пятилетняя дочка Саня и годовалый сынок Ваня. Дмитрий, впрочем, не в обиде. Он и без того все свободное время отдает детям, успевает и порисовать с любителем погундеть Ваней, и отвести воображулю Саню в садик, и забрать ее вечером с танцев. Сейчас, правда, дети с женой на пару недель уехали отдыхать, но Дмитрий уже успел соскучиться.
Победители мая: Елена, Илья и Мария Кругловы. Их фотографии, присланные на конкурс, выбраны сервисом случайных чисел. Призы ждут в редакции!
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