Московский регион установил новый рекорд по энергопотреблению в июне
В «Объединенном диспетчерском управлении энергосистемы центра» зафиксировали рекорд потребления электроэнергии в столичном регионе.
21 июня, отмечают энергетики, в 11:00 воздух прогрелся до 23,8 градуса тепла, тогда как потребление мощности в энергосистеме Москвы и Подмосковья достигло 13052 мегаватт. Это значение на 257 мегаватт превышает максимум потребления энергии, установленный еще три года назад — 2 августа 2016 года.
В региональном диспетчерском управлении энергосистемами Москвы и Московской области пояснили причины возникновения нового рекорда. В основном это связано с тем, что температура наружного воздуха в течение долгого времени сохранялась на высоком уровне. Кроме того, чаще использовалась климатическая техника, пишет «Российская газета».
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