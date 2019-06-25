Кому выгоден конфликт между Грузией и Россией

Грузинские власти ведут себя непрагматично. Я не понимаю, на что они рассчитывают.

Сначала пригласили российскую делегацию, вели себя вежливо. А потом резко отказались от своих действий и начали вести себя агрессивно. Ну как так?! Это достаточно глупо.

Обратите внимание, они говорят взаимоисключающие вещи. Говорят, Россия — это враг, но вы все равно приезжайте в гости. Потому что им деньги нужны, страна зависит от туристов. Мы же, в свою очередь, думаем: а зачем после таких слов мы будем вам отдавать свои деньги? Мы можем ездить отдыхать и на свои прекрасные курорты. Что касается закрытия авиасообщения в Грузию, скажу, что я бы поступил точно так же. Если там кричат, что Россия — враг, пожалуйста, получайте ответные меры.

Как бы ни старались Соединенные Штаты, Евросоюз, другие республики и государства, всевозможные союзы и фонды, все равно грузинский и российский народы не сделались врагами. А политики продолжают делать свое дело. Манипуляция сознанием грузинского народа продолжается около 30 лет. А Россия, в свою очередь — и нельзя это не списать на нашу глупость — не предпринимает никаких усилий, чтобы они нас любили. То есть пиар извне опережает наши действия.

Грузия и Россия не враги Фото: Скриншот видео с Youtube

Этот конфликт выгоден странам Запада. Потому что после большого разрыва Россия и Грузия вновь начали сближаться. Причем это происходит без дипломатических отношений. Те, кого это не устраивает, посмотрели, посетовали, что чего они только ни делали, а Россия и Грузия снова идут на сближение, и решили придумать еще одну провокацию.

Ситуация в Грузии зашла уже очень далеко. Снова потребуются годы, чтобы восстановить отношения. В сложившейся ситуации необходима только народная дипломатия. Если России интересно выстроить крепкие отношения на долгие годы, необходимо активно действовать. Приглашать грузинскую молодежь, чтобы они учились у нас, изучали нашу историю, культуру. Как уроженец Грузии говорю, что грузинские ребята гордятся поэмой «Витязь в тигровой шкуре» (написана в XII веке Шотой Руставели — прим. «ВМ»). Им нужно рассказать про «Слово о полку Игореве», о классиках нашей литературы. России нужно популяризировать свою культуру.

К сожалению, этим пока никто не занимается. Значит, необходимо найти людей, которые будут это делать путем народной дипломатии.

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