Артезианская западня: вода из скважины может содержать вредные вещества

Основные претензии — повышенное содержание железа, фтора, стронция, повышенная жесткость и мутность. Это нужно помнить дачникам, которые постоянно выезжают в область. Где им взять чистую воду?

— Можно, конечно, на своем участке пробурить скважину. Но куда проще и дешевле организовать артезианскую скважину — одну на тысячу участков — и этой водой пользоваться, — пояснил председатель «Московского союза садоводов» Андрей Туманов.

Проблема, как пояснил эксперт, в том, что, опасаясь налогов, многие СНТ свои скважины не регистрируют. И качество воды в них никто не проверяет.

— А вот это крайне опасно. Потому что если, например, вода артезианская, то есть получена с глубины 100–200 метров, то в ней содержится слишком много извести и железа, — рассказал директор природоохранных программ Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов. — Если такую воду попить несколько лет, то можно навредить почкам.

Еще один вариант, как пояснил эксперт, вырыть колодец и получать воду с глубины 2–3 метров. Но верховодка (подземные воды у поверхности. — «МВ») склонна к резким колебаниям и легко загрязняется.

— Вода может выглядеть чистой и прозрачной, но быть небезупречной по микробиологическим показателям, — рассказал Роман Пукалов. — В этом случае вас может ждать постоянное расстройство желудка. Как тогда быть?

Первый вариант — пробурить скважину или вырыть колодец, а потом отвезти образцы воды на анализ. Его имеет право делать любая лаборатория, аккредитованная Роспотребнадзором. Ее координаты можно найти в интернете, — пояснил Роман Пукалов. — Второй вариант — найти (тоже через интернет) компанию, которая проводит изыскания по поиску чистого водоносного горизонта и может пробурить скважину в правильном месте.

— Ну и, наконец, воду для питья и приготовления пищи можно брать из скважины либо колодца, но очищать бытовым фильтром, — пояснил генеральный директор Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды Юрий Гончар. — Правда, картриджи в фильтре необходимо вовремя менять. Иначе фильтр будет не чистить, а загрязнять воду.

ВАЖНО

Анализ воды на самые распространенные загрязнители стоит от 2000 рублей. Комплексный анализ (практически на все загрязнители) — от 5000 рублей. Результаты будут готовы через 2–7 дней.

КСТАТИ

Если прокладываете на даче трубопровод, эксперты советуют использовать пластиковые трубы. Они не ржавеют и, что важно, обеспечивают бактериологическую безопасность воды. Эти трубы внутри идеально ровные, а значит, не дают засоров и, как следствие, загрязнения бактериями.

Таблетки из интернета лучше не покупать

В июне свой 15-летний юбилей отмечает Росздравнадзор. Какие задачи он решает для обеспечения безопасности москвичей?

Росздравнадзор осуществляет контроль за деятельностью клиник и аптек. Он проверяет государственные и частные медицинские учреждения.

— Вся наша деятельность направлена на то, чтобы в Московском регионе эффективно решались задачи по восстановлению здоровья, увеличению продолжительности и повышению качества жизни наших сограждан, — рассказал руководитель территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области Андрей Плутницкий.

Так, Росздравнадзор регулярно проверяет столичные аптеки, смотрит, не продают ли там незарегистрированные в России лекарства.

— По результатам проверок доля поддельных лекарств — менее одного процента. Но если вы покупаете медикаменты через интернет, то риск приобрести вредные подделки существенно выше, — заявил Плутницкий.

Проверяются также и столичные клиники, смотрят, правильно ли там лечат пациентов.

— Медпомощь должна оказываться строго по правилам, утвержденным в законе, — пояснил Плутницкий. — Вся работа врача строго регламентирована.

В 2019 году Росздравнадзор проверил в Москве более 250 медицинских организаций. Нарушителям выдали предписания.

СПРАВКА

Если есть вопросы, москвичи могут позвонить на горячую линию Территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области по телефонам: (495) 611-47-74, (916) 256-76-76. Либо оставить свое обращение на сайте www.77reg.roszdravnadzor.ru.

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Собираясь на дачу, помните, что нужно взять с собой обязательно не только аптечку, но и личные документы.

Если вы на даче заболеете, то, согласно закону № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья...», имеете право обратиться в ближайшую поликлинику, пояснил юрист Московской коллегии адвокатов Геннадий Абрамычев.

— Для этого нужно иметь с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Лучше еще и их ксерокопии, — рассказал он. — На ребенка нужно иметь также прививочный сертификат.

Иногда, пояснил Абрамычев, поликлиники отказывают, ссылаясь на то, что полис выдан в другом регионе.

— В этом случае имеет смысл позвонить на горячую линию местного фонда ОМС. Как правило, вопрос решается быстро, — сказал эксперт.

Что же касается скорой, то она, согласно приказу Минздрава № 33н, обязана приезжать на вызов в течение 20 минут без всякого полиса. Поводом для вызова скорой могут стать любые острые заболевания: нарушения сознания, дыхания, кровообращения, сильная боль, травма, кровотечение, роды и т. д. Звонить надо по телефонам «03», «103», «112».

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