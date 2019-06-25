Трансляция «Прямой линии с Владимиром Путиным» побила рекорд популярности в Сети
Институт развития Интернета опубликовал исследование, по данным которого трансляция прямой линии с президентом 2019 года стала самой популярной в Сети за последние 17 лет. Ее посмотрели больше 20 миллионов пользователей.
— В социальных сетях официальную трансляцию посмотрели в 1,5 раза больше человек, чем годом ранее, — 20,7 миллиона человек: 8,6 миллиона — в соцсети «Одноклассники», 8,4 миллиона — в соцсети «ВКонтакте», 3,7 миллиона пользователей — на YouТube, — говорится на сайте института.
Прямая линия попала в тренды YouТube и стала главной темой в поисковых запросах россиян. По статистике поисковой системы Google, наибольший интерес к прямой линии проявили следующие регионы: Тамбовская, Калининградская, Магаданская области, НАО, Камчатский край.
Напомним, что «Прямая линия с Владимиром Путиным» проходила 20 июня 2019 года. Президент ответил на 81 вопрос, а общая продолжительность программы составила 4 часа 10 минут.
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