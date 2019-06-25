Мужчину, пытавшегося продать медаль «За оборону Ленинграда», задержали в Москве
• 18:10 • 25 июня 2019
Поделиться:
0
doc75y4115vdmcuvmufahr
О задержании мужчины стало известно 25 июня
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»
Сотрудники правоохранительных органов заявили, что в Москве задержали мужчину, который хотел продать государственную награду СССР.
По данным следователей, задержан 31-летний приезжий мужчина при попытке сбыта медали «За оборону Ленинграда».
— Сотрудники Отдела уголовного розыска совместно с участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по району Арбат задержали мужчину, подозреваемого в попытке сбыта госнаграды, — заявили «Вечерней Москве» в пресс-службе МВД.
Уточняется, что изъятая медаль оказалась подлинной, возбуждено уголовное дело.
Читайте также: Двух мужчин задержали при попытке взлома банкомата на юго-западе Москвы
Теги:
23:5425 июня 2019
23:3525 июня 2019
23:1725 июня 2019
22:4125 июня 2019
22:2725 июня 2019
20:4825 июня 2019
20:3725 июня 2019
20:2925 июня 2019
20:2325 июня 2019
19:5225 июня 2019
19:4725 июня 2019
19:3525 июня 2019
19:2425 июня 2019
19:1725 июня 2019
18:4425 июня 2019
18:3825 июня 2019
18:3325 июня 2019
18:0725 июня 2019
17:4325 июня 2019
17:1125 июня 2019
17:0525 июня 2019
16:5825 июня 2019
16:5125 июня 2019
16:4525 июня 2019
16:4325 июня 2019
16:4125 июня 2019
16:1325 июня 2019
16:0025 июня 2019
15:4625 июня 2019
15:2425 июня 2019
14:5325 июня 2019
14:4225 июня 2019
14:0725 июня 2019
13:4325 июня 2019
13:3225 июня 2019
13:2225 июня 2019
13:0925 июня 2019
12:5425 июня 2019
12:4025 июня 2019
12:2525 июня 2019
12:0625 июня 2019
12:0625 июня 2019
11:5525 июня 2019
11:4525 июня 2019
11:2925 июня 2019
11:1825 июня 2019
11:0825 июня 2019
10:5225 июня 2019
10:4525 июня 2019
10:3825 июня 2019
10:2325 июня 2019
10:1325 июня 2019
10:0025 июня 2019
09:5925 июня 2019
09:5025 июня 2019
09:4525 июня 2019
09:4225 июня 2019
09:3225 июня 2019
09:1825 июня 2019
09:1825 июня 2019
08:5925 июня 2019