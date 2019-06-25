Допрыгались: как получить компенсацию за травму ребенка в игровом центре

Во многих игровых центрах действуют возрастные ограничения на нахождение детей на площадке без родителей. В этом случае за ребенком присматривают они сами. Это, как правило, касается малышей, детей постарше можно оставлять на попечение персонала, и дети этим пользуются: балуются, дерутся, могут и друг друга поранить.

Если получена травма, то необходимо соблюсти важные для закона формальности, рассказал «МВ» адвокат Александр Толмачев.

— Первый шаг — необходимо взять справку из травмопункта, — объяснил адвокат. — Все телесные повреждения должны быть зафиксированы и отображены в справке. Не выбрасывайте чеки, браслеты, пропуска и прочие средства прохода, чтобы доказать, что услуга была оплачена.

Второй шаг — с имеющимися документами на руках (справкой, свидетельством о рождении, паспортом родителя и чеками) нужно обратиться к администрации аттракциона. Возможно, вам пойдут навстречу и урегулируют претензию.

Для этого, возможно, потребуется написать письменное заявление в администрацию с просьбой о получении денежной компенсации.

— Если в компенсации отказывают, предпринимаем третий шаг: обращаемся в суд первой инстанции по месту регистрации родителей пострадавшего ребенка, — посоветовал адвокат.

Также потребуйте у руководства книгу жалоб и предложений и зафиксируйте в ней нарушение по всем правилам: укажите дату происшествия и свои контакты. В случае проверки организация будет обязана отреагировать.

Будь начеку, родитель

Чтобы не переживать о безопасности ребенка в детском игровом центре, обратите внимание на следующие моменты:

— Достаточно ли персонала присматривает за детьми. Если игровых залов на площадке несколько, один аниматор физически не сможет уследить за всеми залами.

— Оборудовано ли помещение камерами. В случае неприятностей запись можно будет приобщить к претензии, да и персонал, работая под наблюдением, ведет себя более вежливо.

— Бумаги, которые вы заполняете, оставляя ребенка в детском центре. Это должна быть не анкета для родителей, а понятный документ с перечнем услуг и прописанной ответственностью перед клиентом за их неисполнение.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Антон Жаров, адвокат:

— Если дошло до суда, то для следствия будет важно знать, при каких обстоятельствах ребенок получил травму. Одно дело, если ребенок упал с неисправного аттракциона, другое — засунул руку между двумя стульями и сам же на них сел. Может быть, если стороны договорятся, дело ограничится и досудебной претензией. Но в любом случае, согласно юридической практике, даже в случае выигрыша сумма компенсации — это тысячи, а не миллионы рублей.

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