Новую дорогу местного значения построят в районе Солнцево
Строительство дороги местного значения согласовано в районе Солнцево на западе столицы. Проектируемый проезд 6473 протянется от ул. Домостроительной до ул. Матросова, дом 7, корп. 2, сообщает сайт комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
Движение на этом участке будет двусторонним, будут организованы парковочные места и наземные пешеходные переходы, проложены наружные сети водоотведения и освещения, уточнили в Москомэкспертизе.
На все время строительства дороги на участке будут установлены бетонные ограждения с сигнальными фонарями, нанесена временная дорожная разметка. В целях безопасности движения максимальную скорость ограничат до 40 км/ч.
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