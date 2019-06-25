Депздрав заявил, что ребенка к кровати в больнице пыталась привязать практикантка
Женщина, которая применила физическую силу и пыталась привязать ребенка к кровати в Морозовской детской городской клинической больнице, не была ее работницей.
Установлено, что девушка является студенткой-практиканткой из медицинского колледжа.
— По информации главного врача Морозовской больницы, на видео, которое распространяется в Сети, запечатлена студентка медицинского колледжа, которая проходит практику в терапевтическом отделении Морозовской ДГКБ, — заявили в пресс-службе департамента здравоохранения.
Уточняется, что о произошедшей ситуации знают работники медучреждения. Кроме того, об этом проинформировали стражей порядка.
Причина данной ситуации выясняется, пишет агентство городских новостей «Москва».
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