Вдова Караченцова прокомментировала слухи о своем новом замужестве

Вдова актера Николая Караченцова Людмила Поргина в разговоре с журналистами опровергла слухи о новом замужестве.

В настоящее время она отдыхает в Болгарии, а возвращаться в Москву собирается только в августе. Людмила Поргина отмечает, что на курорте у нее есть дача, на которой они жили вместе с Караченцовым и медсестрой.

Вдова актера говорит, что ее до сих пор не покидает ощущение, что муж где-то рядом. По словам Поргиной, она все время думает о Караченцове, вспоминает, как им было хорошо.

Слухи о другом муже она категорически отрицает.

— Кто может быть равным моему Коле по уму, таланту и энциклопедическим знаниям? Он был уникальным человеком, второго такого трудно найти. Кроме того, у меня есть сын, невестка, внуки, пять кошек и четыре попугая! Мне есть чем заниматься, — рассказала Поргина в интервью «Собеседнику».

Она отметила в разговоре, что настоящая любовь бывает только один раз в жизни. Поэтому Поргина подчеркивает, что, скорее всего, она никогда больше не выйдет замуж.

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