Парк Горького станет главной площадкой празднования Дня молодежи
Центральным местом празднования станет Парк Горького, где разместятся музыкальные, творческие и другие интересные локации.
— На территории парка развернутся несколько площадок, одну из которых представят наши партнеры «Мосволонтер», — рассказала координатор проекта Маргарита Савкина.
Она добавила, что городские праздничные мероприятия рассчитаны на гостей всех возрастов. Так, например, на Винзаводе организуют фестиваль молодых медиа Москвы.
— Там будут воркшопы и различные мастер-классы для начинающих специалистов. Также на этой площадке ребята узнают о различных стажировках, которые пройдут в ведущих компаниях уже этим летом, — пояснила Савкина.
По словам заместителя руководителя столичного Комитета общественных связей и молодежной политики Артема Демина, чтобы стать участником молодежного праздника, необходима предварительная регистрация.
— На данный момент мы зарегистрировали четыре тысячи человек. Предполагаем, что к празднику присоединятся около 100 тысяч жителей и гостей столицы, — уточнил Артем Демин.
Все площадки организованы при участии москвичей, которые входят в состав молодежных советов и организаций.
— В рамках праздника будут работать дискуссионные площадки, запланированы конкурсы граффити, рэп-баттлы, а также спортивные активности, — рассказал заместитель руководителя столичного Комитета общественных связей и молодежной политики.
Свои праздничные программы подготовили 14 парков и 44 культурных центра столицы. Они будут проходить с 26 по 30 июня, хотя основные события запланированы именно в День молодежи.
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