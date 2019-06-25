Российские министры оценили столичный проект «Комфортная школа»

Система навигации, четко распределяющая потоки вечно спешащей ребятни, регулярно обновляющееся расписание на каждом этаже, увеличение гардеробной площади — казалось бы, банальные мелочи. Но именно такие нюансы позволят увеличить так называемое полезное время учеников столичных школ сразу на 30 процентов.

— Самое главное помещение — традиционно учебный класс, — презентует проект генеральный директор центра компетенций в сфере производительности труда Николай Соломон. — Концепция «Комфортной школы» подразумевает систему, при которой из кабинета в кабинет переходят не ученики, а преподаватели. Первые три этажа — это универсальные классы. На четвертом отдельно выделены физико-инженерные кабинеты.

Существенную модернизацию пережила и школьная библиотека. Перевод учебников и пособий из основного помещения на склад позволил освободить место для художественной литературы.

А организация досуговой зоны и кинотеатра повысила процент посещающих читальню школьников с семи до 63 процентов.

— Многие ребята предпочитают готовить рефераты и делать домашние задания прямо здесь, в библиотеке, — рассказывает девятиклассница Соня Ижукова. — Здесь же — принтеры, ноутбуки, шахматы, пуфы-мешки... Не думала, что скажу это, но библиотека — мое любимое место!

Не последнюю роль в «комфортной школе» играет и техническая составляющая. Электронная система, при которой пропуск в школу можно будет скачать прямо в телефон, позволит избежать очередей у турникетов. Полный перевод документооборота в компьютер вдвое сократит время на услуги административно-хозяйственного характера.

— Положительно внедрение проекта «Комфортная школа» сказалось и на «полезном» времени учителей, — добавила директор школы № 1474 Ирина Курчаткина. — Например, благодаря системе «5С-стандарт», в соответствии с которой рабочие места в каждом кабинете организованы одинаково, преподаватель может посвятить максимум занятия именно учебному процессу, не отвлекаясь на организационные моменты.

Школа № 1474. Девятиклассница Соня Ижукова изучает возможности библиотеки, реорганизованной в рамках проекта «Комфортная школа» Фото: Антон Гердо, "Вечерняя Москва"

Как отметила посетившая школу министр просвещения РФ Ольга Васильева, секрет проекта — порядок. По словам ее коллеги, министра экономического развития Максима Орешкина, затраты на его реализацию минимальны.

— Московские школы задают положительный пример регионам относительно того, как должен быть отлажен образовательный процесс, — утверждает он. — Воспитание подрастающего поколения в столь гармоничных условиях учит детей с уважением относиться к собственному времени и в дальнейшем становиться успешными специалистами.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Антон Молев, председатель комиссии по образованию Мосгордумы:

— Не только квалифицированный преподавательский состав, но и пространство школ оказывает влияние на высокий образовательный результат. Мы работаем по двум основным направлениям: строительство новых школ, которое реализуется с учетом международного опыта, и переоборудование основного пространства уже имеющихся зданий. Московская школа перестала быть «благоприобретателем» и теперь выступает в роли функционального заказчика, напрямую влияя на то, каким педагогическим смыслом будет наполнено здание.

СПРАВКА

Более десятка образовательных проектов реализуются на базе именно московских школ. Инженерные и медицинские классы способствуют ранней специализации и профориентации. Онлайн-сервис «Москвенок» позволяет родителям дистанционно контролировать посещение занятий. А библиотека «Московской электронной школы» предоставляет свободный доступ к огромному массиву тестов, учебных пособий, художественной и образовательной литературы.

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