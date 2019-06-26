Организатор концерта Аллы Пугачевой раскрыл ее райдер
Народная артистка СССР Алла Пугачева выставляет достаточно простой, но соответствующий ее уровню райдер — об этом рассказал организатор предстоящего концерта Пугачевой в Минске.
По словам управляющего холдингом Atom Entertainment Group Андрея Алексеева, Примадонна требует гримерную с зеркалами, в которую подадут фрукты и воду.
В столицу Белоруссии звезда поедет поездом, в личном спецвагоне. Место проживания пока не выбрано: Пугачевой предложили несколько вариантов в пятизвездочных отелях.
Как утверждают организаторы, цены на билеты на концерт Пугачевой не поднимутся выше 15 тысяч рублей, сообщает StarHit.
Ранее Алла Пугачева дала женщинам совет, как покорить сердце мужчины.
Читайте также: Алла Пугачева трогательно поздравила Максима Галкина с днем рождения