Научно-практическая конференция прошла в Москве

Конференция, прошедшая на базе Московского городского университета управления, имеет особое научное и практическое значение. Ее главной темой в этом году стало обсуждение новой редакции Стратегии национальной политики Москвы на период до 2025 года. Это документ, определяющий развитие межнациональных отношений в столице.

Открыл конференцию руководитель столичного Департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.

— Действующая редакция документа была утверждена постановлением правительства Москвы в 2016 году. С тех пор произошли значимые изменения в государственной национальной политике города.

Большинство жителей Москвы настроены на сотрудничество с представителями других национальностей и оценивают межнациональные отношения как стабильные и спокойные. И это важное подтверждение того, что определенный в стратегии курс является принципиально верным, — сказал Сучков в ходе выступления.

В рамках научно-практической конференции также прошли круглые столы, на которых руководители научных и общественных организаций, а также ведущие эксперты в сфере образования, политологии, социологии обсудили способы повышения роли национальных общественностей в работе по противодействию терроризму, вопросы миграции, роль образования и просвещения в реализации Стратегии национальной политики Москвы, а также общие вызовы и возможности развития межнациональных отношений в столице и многие другие темы.

— Сегодня в Москве создан и на системной основе работает слаженный механизм реализации основных целей и задач Стратегии национальной политики. Он охватывает практически все сферы жизнедеятельности города, — добавил Виталий Сучков.

Руководитель департамента также рассказал о важных проектах по развитию национальной политики, которые реализуются на территории столицы. К примеру, в восьми ведущих вузах Москвы проходит цикл мероприятий, направленных на воспитание общероссийской гражданской идентичности жителей столицы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь Круговых, заместитель председателя совета по делам национальностей в правительстве Москвы:

— Москва стала центром формирования российского государства, объединяя многие народы, языки, культуры и религии на основе общих ценностей. Последовательное претворение основ национальной политики позволяет столице олицетворять многонациональный российский народ, гарантировать удовлетворение этнокультурных потребностей граждан на основе многовековых отечественных традиций.