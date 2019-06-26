Розовый фламинго, нарисованные пес и кукла в панамке «охраняют» клумбы на улице Гурьянова

Около пятого подъезда на улице Гурьянова, 69, корпус 2 появился необычный палисадник. В нем растут свыше полусотни садовых цветов, а «охраняет» их веселый нарисованный пес. О творческом союзе пенсионерки, главы муниципального округа Печатники и художника-волонтера рассказывает «Вечерняя Москва».

Дом на улице Гурьянова уже стал достопримечательностью. Несколько лет подряд пенсионерка Лидия Гришина высаживает под окнами цветы. В ее палисаднике есть московские лилии, малиновые и белые петунии, огненные бархотки и еще как минимум четыре десятка различных цветов и трав. «Сторожат» их розовый фламинго, изящно стоящий посреди клумбы на своей длинной ноге, кукла-барышня, словно сошедшая с картины конца позапрошлого столетия, садовый гном, белые цапли, лисичка-сестричка, распушивший перья снегирь, олененок, целлулоидный пупс в яркой одежде и панамке, а также розовый поросенок и зеленая лягушка.

— Вот такая компания, — рассказывает о своем хозяйстве Лидия Петровна.

Пенсионерка обратилась к главе муниципального округа Печатники Игорю Давидовичу с просьбой помочь благоустроить часть двора. Рядом с красивыми и пышными клумбами оказался старый черный вход в подвал дома.

— Мы и решили, что охранять такую красоту может веселый пес, — говорит Игорь Давидович, который купил краску, нашел художника граффити и помог украсить несимпатичную «будку».

Дети с родителями, проходя мимо расписного «жилища» нового сторожа, обязательно придумывают ему клички. У каждого — своя.

— Рисовали втроем: я, Игорь Феликсович и Артем, — говорит о совместной работе Лидия Гришина.

За пять часов управились. Теперь Лидия Петровна уверена: в районном конкурсе-смотре на самый лучший двор она победит.

Пенсионерка Лидия Гришина обратилась к главе муниципального округа Печатники Игорю Давидовичу с просьбой помочь благоустроить часть двора Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

— С такой-то «охраной» и цветами это будет несложно, — говорит пенсионерка.

— У нас нет проигравших, — сразу добавляет Игорь Давидович. — Поощряем всех отличившихся, дарим им садовый инвентарь, чтобы дворы в Печатниках становились еще лучше и краше.

Сам конкурс-смотр в районе продлится до конца лета. Итоги обещают подвести в октябре.

— Подарки в прошлом году покупали на сэкономленные в бюджете средства. В 2019-м включили эти расходы в план, — рассказывает Игорь Давидович, добавляя, что интерес к конкурсу повысился: если раньше участие принимали порядка 15 дворов, то в этом году ожидается их более чем двукратное увеличение. — При этом смотрим не только сам двор, но и подъезд. Красота должна быть везде.

Пенсионерам составить заявку помогает Алена Шилина, помощница Игоря Давидовича. Ведь не все пожилые владеют компьютером и могут сфотографировать нарядные клумбы.

— Поэтому конкурс носит выявительный характер, мы ездим по району и узнаем, кто из жителей благоустраивает дворы. Жители откликаются и готовы участвовать в смотре. Мы хотим, чтобы как можно больше дворов выглядели необычно, оригинально, — заключает Давидович.

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