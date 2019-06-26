Россия продлила продовольственное эмбарго в отношении Запада без изменений
Правительство Российской Федерации сообщило о продлении продовольственного эмбарго в отношении Украины, США и стран Евросоюза до 2020 года без изменений.
Известно, что указанные меры — симметричный ответ РФ на экономические санкции.
Впервые, как передает «Экономика сегодня», запрет на ввоз товаров на территорию России ввели летом 2014 года. Он затронул продукцию более десяти государств.
Далее экономические санкции в отношении РФ продолжались. Следовательно, правительство страны продолжало эмбарго в качестве ответа на решения западных государственных аппаратов.
Под запретом оказались мясные и молочные продукты, овощи, фрукты и прочие товары, напоминает rueconomics.ru.
Напомним, что указ о продлении эмбарго 24 июня подписал президент страны Владимир Путин.
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