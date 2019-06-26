Медицинский вертолет поступил на дежурство в детскую больницу Москвы
Вертолет будет круглосуточно дежурить в детской городской клинической больнице имени Зои Алексеевны Башляевой.
— Санитарный вертолет с авиамедицинской бригадой Центра экстренной медицинской помощи Департамента здравоохранения города Москвы и Московского авиационного центра заступит на круглосуточное дежурство в детской городской клинической больнице имени Башляевой в начале осени, — сообщил главный внештатный специалист по первой помощи Сергей Гуменюк.
Он рассказал, что бригады Научно-практического центра экстренной медицинской помощи выезжают примерно на 10 тысяч вызовов в год. Всего в тысяче случаев врачи пользуются санитарным вертолетом.
Примерно восемь процентов пациентов, которых доставляют в больницы авиатранспортом, являются детьми.
Санитарный вертолет ощутимо поможет детской больнице оказывать медицинские услуги маленьким пациентам еще оперативнее.
Гуменюк рассказал, что сейчас вертолеты круглосуточно дежурят в больнице имени Сергея Сергеевича Юдина и в больнице № 15 имени Олега Михайловича Филатова. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
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