Марк Рудинштейн о Валерии Харченко: На деньги от его фильма сделали «Кинотавр»

Продюсер и актер Марк Рудинштейн рассказал «Вечерней Москве» о работе с заслуженным деятелем искусств РФ Валерием Харченко. Актер и режиссер скончался 26 июня в возрасте 81 года.

— Он был хорошим человеком. Дружелюбным, компанейским, на съемочной площадке всегда вел себя спокойно, — отметил собеседник издания.

Ему вспомнился один из эпизодов.

— Однажды случилась веселая история: мы снимали в Америке на Брайтон-бич. Проходили мимо дома, в котором кто-то слушал песни группы Scorpions. Но мы этого не заметили, и в итоге одна из композиций попала в картину. Потом нас оштрафовали за нарушение авторских прав на несколько тысяч долларов. Смешных событий в нашей совместной работе было много, — поделился Марк Рудинштейн.

По его словам, фильм Валерия Харченко «Супермент», который был выпущен в 1990 году, принес создателям большую кассу.

— Мы на этой картине хорошо заработали. И на эти деньги даже сделали фестиваль «Кинотавр» (Марк Рудинштейн — создатель и продюсер «Кинотавра» — прим. «ВМ»).

СПРАВКА

Валерий Харченко родился 3 февраля 1938 года в селе Манченки Харьковской области. Работал ассистентом режиссера Андрея Тарковского в фильме «Зеркало». Всего самостоятельно снял около 20 лент и сыграл несколько ролей в кино. Звание заслуженного деятеля искусств РФ ему присвоили в 2002 году.