Киркоров отдает трон поп-короля Шнурову...

Новый клип Филиппа Киркорова — знак больших перемен. Идти дальше уже некуда.

Очередная мода среди современных российских поп-исполнителей — продвижение в соцсетях. Для этого годится все: с помощью хэштегов звезды просят поклонников станцевать под свои песни, снимают эмоциональные ролики со сцены, устраивают чаты. Некоторые звезды идут дальше, беря пример с западных коллег. Например, премьера нового клипа о пропавшем стеснении Филиппа Киркорова превращается в недельную вакханалию в соцсетях.

Но вопрос — а что дальше? Кажется, перепробовали уже все, а ведь каждый следующий шаг звезды должен быть круче: нужно сохранить и подогреть интерес публики. Но в погоне за хайпом Филипп Киркоров забыл важную деталь. Клип, который должен быть стать очередным гимном королю сцены, стал «окрошкой». Тут тебе и Собчак с Лободой на разогреве, и актеры из команды «Заячий стон», и жена миллионера Алиса Лобанова. Не говоря уже о навязчивой рекламе многочисленного фастфуда, с помощью которой продюсеры пытаются отбить деньги за дорогостоящую съемку.

Одни скажут, что это правильно: рекламу клипа даст у себя не только Киркоров, но и каждый из действующих в нем лиц, увеличив узнаваемость и число просмотров. Киркоров попал в тренд длинных клипов, который сформировался не без подачи группы «Ленинград»: с фабулой, диалогами, перерывами в композиции, многочисленными шутками и актуальными отсылами.

Кто станет новым королем российской поп-сцены? Фото: https://www.instagram.com/p/BgDuEf8n21j/?hl=ru&taken-by=fkirkorov

Все подчинено одной-единственной формуле — максимально удовлетворить любопытство зрителя и вызвать эмоцию, вирусно распространяясь в соцсетях. Для этого ролики должны быть высокотехнологичными — не зря звезды 90-х сотрудничают с молодыми блогерами, певцами и режиссерами, ведь последние уже разобрались в тонкостях видеопродвижения.

Получается, кто технологичнее снял клип, тот и король, а это стирает разницу между разнокалиберными звездами. Теперь не Шнур гонится за Киркоровым, а Киркоров за Шнуровым: кто бы мог представить такое еще лет десять назад.

На следующем витке ролики будут делать роботы. У них получится лучше.

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»