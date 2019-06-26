Владельцам оружия дышать станет легче...

Новые правила помогут сотням тысяч людей.

Удивил Верховный суд! Юристы наконец-то поменяли и разъяснили свое постановление «О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств», вступившее в силу в 2002 году.

Итак: не относятся к оружию, ответственность за действия с которым предусмотрена статьями УК РФ, пневматические, сигнальные и стартовые пистолеты (револьверы), электрошокеры, искровые разрядники и «спортивные снаряды, конструктивно сходные с оружием». Последним типом обозначают охолощенное, списанное оружие, массогабаритные макеты (ММГ), дульнозарядное (коллекционное) оружие.

Соответственно ВС распорядился и понятием «боеприпасы» — под УК попадают только те, у которых есть поражающий элемент (снаряд, пуля, дробь, картечь). Не считаются боеприпасами патроны светозвукового, травматического, газового действия, сигнальные, строительно-монтажные, охолощенные и иные, не имеющие поражающего элемента.

Такой же мерой теперь суды обязывают мерить все, что относится к взрывчатым веществам и взрывным устройствам. Четко отделять взрывчатку от предметов хозяйственных нужд, используемых с осветительными либо имитационно-пиротехническими целями. Главным для судьи становится функциональное предназначение предмета. Вам на дне рождения файерами размахивать, Новый год во дворе встречать, провести «зарницу»? Или сарай снести, рыбу оглушить, «оторваться» на машине соседа за обиду? Для первых случаев используются имитационно-пиротехнические и осветительные средства, они под статьи УК попадать не должны, разъясняет ВС РФ (если, конечно, не содержат взрывчатые вещества — прим. М.В.).

Ножи сегодня есть у многих Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Судьи, хоть бы и верховные, не были б собой, не размести они в одном документе наряду с «пряниками» и «кнуты». Так, главы, посвященные холодному оружию, отражают сложившийся за 17 лет у прокуратуры колоссальный негатив в отношении исторического (мечи, рогатины, топорики) и «ударно-дробящего» оружия — любимые в ряде российских регионов бейсбольные биты уравнены с нунчаками, кистенями, арматурными прутами, кастетами и дубинками-«телескопами».

Помимо этого, судьи прояснили для всей вертикали, что является законным, а что незаконным хранением или перевозкой.

В целом, как отмечают сами судьи, у граждан России очень много — более восьми миллионов! — единиц оружия на руках. И это только зарегистрированного. С каждым годом число охотничьих, коллекционных, служебных и даже боевых стволов во владении граждан неумолимо и заметно (на сотни тысяч единиц) растет.

Мир меняется, постепенно отмирает взращенное в СССР отношение к оружию как к готовому составу преступления. Мы вспоминаем, что ружье или пистолет — просто инструмент, как перфоратор или пила. Он нужен охотникам, туристам, охранникам, фермерам и простым горожанам. А большинство преступлений «с оружием», на которые традиционно ссылаются прокуратура и МВД, совершены кухонными ножами и топориками для разделки мяса.

Отрадно видеть, что изменения в обществе заметны и судьям Верховного суда России.

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»