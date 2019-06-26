Международный творческий фестиваль пройдет в Санкт-Петербурге
Международный фестиваль «Шаг навстречу!» 27 июня пройдет на территории Курортного района Санкт-Петербурга. Участниками мероприятия станут 450 детей с ограниченными возможностями. Они будут демонстрировать свои таланты.
Кроме того, на фестивале выступят звезды эстрадного и классического искусства.
С 11:00 до 13:30 в стенах музея-усадьбы художника Ильи Репина пройдут мастер-классы по живописи, плетению и работе с тканью. Руководителем проекта выступит член Союза художников России Надежда Анафалова, передает издание «Невские новости».
Кроме того, в это же время начнется экскурсионная программа. Посетители фестиваля посетят Комаровское мемориальное кладбище.
Концерт «Остановись, мгновенье!» в кинотеатре «Курортный», на котором выступит солистка «Петербург-концерта» Ольга Фаворская, начнется в 16:00.
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