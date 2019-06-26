Наталья Поклонская предрекла Виталию Кличко «политический нокаут»
Депутат Государственной думы Российской Федерации Наталья Поклонская заявила, что действующего мэра Киева, бывшего боксера Виталия Кличко, ждет «политический нокаут».
В том числе так она прокомментировала новость о том, что Окружной суд столицы Украины отменил решение, принятое городским советом, о присвоении Московскому проспекту и проспекту Генерала Ватутина имен Степана Бандеры и Романа Шухевича.
Поклонская также рассказала, о чем жалеет со времен своей работы в Генпрокуратуре Украины.
— Признаюсь, что моей недоработкой во время службы явилось то, что то я не успела предъявить обвинение рьяному защитнику Бандеры и Шухевича — теперешнему мэру Киева, — цитирует Поклонскую ФАН.
Депутат отметила, что Кличко и так за свою деятельно явно «насобирал» должностных составов уголовных преступлений.
Читайте также: Поклонская назвала «послание мира» Зеленского «словесной трескотней»