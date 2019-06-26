«Завышаем чек для оккупантов»: владельцы ресторанов в Грузии рассказали об оттоке клиентов
Кризис российско-грузинских отношений ударил по ресторанному бизнесу в Грузии. Посещаемость баров и ресторанов в Тбилиси снижается уже сейчас, рестораторы готовятся к еще большему оттоку клиентов. Корреспондент «Вечерней Москвы» попыталась узнать, как относятся к русским клиентам в общепитах соседней республики и на какие шаги готовы идти владельцы кафе и ресторанов.
Владелец бара в Тбилиси Сергей Тувакин в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что уже сейчас посещаемость его заведения снизилась.
— Уже сейчас заходит меньше клиентов. Среди всех наших посетителей русских как минимум две трети. Если перестанут приезжать, когда вступит запрет на полеты, то, конечно, наши продажи упадут.
В другом ресторане в Тбилиси заявили, что основной поток гостей у них — это клиенты из России.
— Политические события сильно повлияют на наш бизнес, выручка может сократиться на 30 процентов из-за запрета на авиаперелеты. Вероятно, теперь придется как-то перестраивать существующую модель и искать новые пути привлечения клиентов.
Между тем два грузинских кафе, которые находятся в центре Тбилиси и Батуми, объявили об увеличении цен для граждан нашей страны, а также вывесили антироссийский баннер. Об этом сообщают пользователи соцсетей, а также портал Грузия online.
— Принято решение выписывать чеки российским посетителям на 20 процентов больше положенного, напомнив тем самым, что Россией оккупированы 20 процентов грузинских территорий, — сказано в заявлении администрации кафе.
У входа даже разместили плакат с вопросом «Является ли Россия оккупантом?». А гостей из нашей страны пускают в заведение лишь в случае, если они ответят утвердительно.
Другое учреждение общепита отказалось от меню на русском, чтобы выразить солидарность с согражданами.
— Друзья, мы, наверное, единственное кафе в Батуми, у кого нет меню на русском языке. Это наш сознательный акт. Хотим присоединиться к нашим коллегам в Тбилиси и выписывать чеки российским туристам на сумму в 20 процентов больше, — отметили там.
20 июня в грузинской столице начались беспорядки, спровоцированные открытием сессии Генеральной ассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). На фоне массовых протестов президент России принял решение временно запретить полеты в Грузию, которая является одним из популярнейших туристических направлений у граждан РФ.
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