«Завышаем чек для оккупантов»: владельцы ресторанов в Грузии рассказали об оттоке клиентов

Кризис российско-грузинских отношений ударил по ресторанному бизнесу в Грузии. Посещаемость баров и ресторанов в Тбилиси снижается уже сейчас, рестораторы готовятся к еще большему оттоку клиентов. Корреспондент «Вечерней Москвы» попыталась узнать, как относятся к русским клиентам в общепитах соседней республики и на какие шаги готовы идти владельцы кафе и ресторанов.

Владелец бара в Тбилиси Сергей Тувакин в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что уже сейчас посещаемость его заведения снизилась.

— Уже сейчас заходит меньше клиентов. Среди всех наших посетителей русских как минимум две трети. Если перестанут приезжать, когда вступит запрет на полеты, то, конечно, наши продажи упадут.

В другом ресторане в Тбилиси заявили, что основной поток гостей у них — это клиенты из России.

— Политические события сильно повлияют на наш бизнес, выручка может сократиться на 30 процентов из-за запрета на авиаперелеты. Вероятно, теперь придется как-то перестраивать существующую модель и искать новые пути привлечения клиентов.

Между тем два грузинских кафе, которые находятся в центре Тбилиси и Батуми, объявили об увеличении цен для граждан нашей страны, а также вывесили антироссийский баннер. Об этом сообщают пользователи соцсетей, а также портал Грузия online.

— Принято решение выписывать чеки российским посетителям на 20 процентов больше положенного, напомнив тем самым, что Россией оккупированы 20 процентов грузинских территорий, — сказано в заявлении администрации кафе.

У входа даже разместили плакат с вопросом «Является ли Россия оккупантом?». А гостей из нашей страны пускают в заведение лишь в случае, если они ответят утвердительно.

Другое учреждение общепита отказалось от меню на русском, чтобы выразить солидарность с согражданами.

— Друзья, мы, наверное, единственное кафе в Батуми, у кого нет меню на русском языке. Это наш сознательный акт. Хотим присоединиться к нашим коллегам в Тбилиси и выписывать чеки российским туристам на сумму в 20 процентов больше, — отметили там.

20 июня в грузинской столице начались беспорядки, спровоцированные открытием сессии Генеральной ассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). На фоне массовых протестов президент России принял решение временно запретить полеты в Грузию, которая является одним из популярнейших туристических направлений у граждан РФ.

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