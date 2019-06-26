Маркетолог посоветовал, где дешевле покупать овощи
Вот теперь, когда поспели кабачки и первая капуста, сезон молодых овощей можно считать официально открытым. Свежая картошка на полках магазинов уже соседствует с прошлогодней, и ежу понятно, что выигрывает в неравной борьбе за любовь покупателей. Аналогичная ситуация и с огурцами, и с кабачками, и с капустой. Только редис, который недолго хранится, вне конкуренции.
Но и ценник на свежие овощи, само собой, чуть выше, чем на прошлогодние. Так, может быть, лучше обойти магазины стороной и топать прямиком на рынки? Маркетологи уверены в обратном.
— На рынках молодая зелень и овощи сейчас могут стоить даже дороже, чем в магазинах, — рассказал «МВ» маркетолог Чингис Индраев. — Примерно недели через три, когда на дачных участках и фермерских подворьях овощи пойдут вовсю, появится смысл покупать на рынках: цены упадут. А пока же дешевле отовариваться в сетевых магазинах: товар туда привозят с крупных промышленных хозяйств огромными партиями. Потому и цены на них невысокие.
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