День имиджа и красоты впервые пройдет в Москве
• 17:29 • 26 июня 2019
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Еще одна цель праздника — показать профессию изнутри
Фото: Анна Иванцова, "Вечерняя Москва"
28 июня в городе впервые пройдет День имиджа и красоты.
48 специалистов, представляющих самые разные направления в индустрии красоты, соберутся в «Технограде», чтобы помочь московским семьям стать красивее, а поход в салон красоты сделать семейным праздником и «умным отдыхом».
На один день на ВДНХ развернется имидж-лаборатория: детская мастерская, экспресс-салоны красоты для мужчин и женщин, студия красивых рук и дизайна ногтей, мастерская стиля. Все процедуры будут занимать не более 30 минут.
Еще одна цель праздника — показать профессию изнутри. Каждый желающий сможет стать на время стилистом, визажистом, имиджмейкером и по совместительству гениальным химиком — создать свою собственную косметику.
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