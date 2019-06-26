Госдума приняла закон об упрощении строительства соцобъектов на Байкале
Государственная дума в первом чтении приняла законопроект, согласно которому строительство социальных объектов на Байкале будет упрощено.
Глава профильного комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что указанная природная территория состоит из трех зон, граница центральной находится на расстоянии примерно 70 километров.
По его словам, законопроект предполагает освобождение социальной инфраструктуры, которая находятся вне особо охраняемых природных территорий и центральной экологической зоны, передает ФАН.
Бурматов напомнил, что на прилегающих к Байкалу субъектах РФ проживает 4,5 миллиона человек.
— Это огромная цифра, люди нуждаются в объектах социальной инфраструктуры, — заявил парламентарий.
Он добавил, что действующие нормы неэффективны из-за высоких цен на экологическую экспертизу в Москве и долгих сроков ее проведения.
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