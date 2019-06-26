ЦОДД рекомендовал воспользоваться метро в час пик из-за ливней
В Центре организации дорожного движения обратились к столичным автомобилистам.
В сообщении, адресованном водителям Москвы, говорится, что в городе ухудшатся погодные условия.
— Если спешите, выбирайте метро. И будьте осторожны на дороге, — говорится в новости ЦОДД.
Час пик сегодня непрост - ливень, как обычно, тормозит движение. Больше всего времени потеряете в центре на Садовом и Тверской, на Ленинском пр-те и на МКАД (на юге и юго-западе). Планируйте маршруты заранее.
Если спешите, выбирайте метро. И будьте осторожны на дороге. pic.twitter.com/OCu5442u9e— ЦОДД (@gucodd) 26 июня 2019 г.
В организации уточнили, что из-за ливня движение в Москве затруднено, особенно в центре.
Москвичей также попросить заранее планировать маршруты.
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