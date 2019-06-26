Массовое ДТП произошло в районе ТЦ «МЕГА Теплый Стан»
• 18:25 • 26 июня 2019
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В результате аварии никто не пострадал
Фото: сайт Следственного комитета РФ
В пресс-службе Центра организации дорожного движения рассказали, что на внешней стороне 40 километра Московской кольцевой автомобильной дороги произошла авария.
По данным с места происшествия, там произошло ДТП с участием автобуса. Обстоятельства дорожного происшествия неизвестны.
— Без пострадавших. Движение осложнено, — заявили в ЦОДД.
⚡️На внешней стороне 40 км МКАД (в районе ТЦ «МЕГА Теплый стан») произошло массовое #ДТП с участием автобуса. Без пострадавших. Движение осложнено. Планируйте поездки и будьте осторожны на дорогах в дождливую погоду.— ЦОДД (@gucodd) 26 июня 2019 г.
Причину аварии в Москве установит Госавтоинспекция.
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