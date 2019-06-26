Парк живых систем создадут в Санкт-Петербурге
Через три года на территории Санкт-Петербурга появится специальный научный парк живых систем. Данный проект реализуют в рамках программы приграничного сотрудничества России и Финляндии. Между странами уже заключен грант-контракт по созданию научной зоны.
Как передает издание «Невские новости», РФ и Финляндия договорились о создании комплекса, который будет включать в себя образовательный и исследовательский центры молекулярной генетики и химического синтеза.
На территории парка живых систем будут постоянно проходить различные научные работы. Небольшие компании, которые примут в них участие, впоследствии получат возможность пройти контроль качества для экспорта на международные рынки.
Кроме того, исследования в парке позволят разработать современную модульную учебную программу и ряд программ интернатуры. Последние будут предназначены для специалистов в области высокоэффективного синтеза из России и Финляндии.
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