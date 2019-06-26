Директор ИКИ РАН прокомментировал обвинение в невыплате зарплат

Уголовное дело возбудили в отношении известного физика Анатолия Петруковича, директора Института космических исследований (ИКИ) РАН. По версии следствия, работникам возглавляемого им учреждения несколько месяцев не выплачивали денежные средства по трудовым договорам. Озвучена и сумма — 22 миллиона рублей. Предполагается, что от действий руководителя вуза пострадали почти 350 человек. Анатолий Петрукович прокомментировал ситуацию «Вечерней Москве».

— Мне ничего об этом неизвестно — ни о том, что заведено уголовное дело, ни о невыплатах сотрудникам института, — сказал директор ИКИ РАН.

Кроме того, «ВМ» обратилась к бывшему директору учреждения, академику Льву Зеленому, чтобы узнать, были ли раньше задержки с выплатами сотрудникам.

— За годы, когда я руководил институтом, никаких задержек с выплатами заработных план не было, — сказал академик.

Анатолий Петрукович окончил МФТИ. Стаж работы в ИКИ — 27 лет. С 2010 года занимал должность заведующего отделом физики космической плазмы института. В 2011-м был избран членом — корреспондентом РАН. Его научные интересы связаны с исследованиями динамики магнитосферы Земли, прогнозами космической погоды. Всего им опубликовано более 150 работ в реферируемых журналах. Лауреат медали имени Я.Б. Зельдовича для молодых ученых РАН и COSPAR (2002 год).

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