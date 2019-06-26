Ретроспективная выставка открылась в Центре фотографии имени братьев Люмьер

В Центре фотографии имени братьев Люмьер открылась ретроспективная выставка легендарного фотокорреспондента газеты «Правда» Александра Устинова. Публике представлены ранее не публиковавшиеся фотографии из обширного фотоархива мастера — на них можно увидеть нестандартного Никиту Хрущева, Брежнева, деятелей культуры и искусства 1960-х годов.

— Это было осознанное решение — предоставить шанс молодым кураторам работать с архивом Устинова. Центр фотографии уже 20 лет профессионально занимается фотографией советского периода. Но посетители центра, как и его команда, — люди уже других поколений, поэтому рассказывать о советской фотографии шаблонами, созданными в той же временной эпохе, давно нет никакого смысла, — сказал основатель и главный куратор центра Наталья Григорьева-Литвинская.

У московского фотографа хранится переданный ему дочерью Александра Устинова комплект объективов и камера, с которой легендарный фотограф прошел всю войну.

— Старенькая Leica IIIa и всего три объектива к ней — 35, 50 и 90 миллиметров — с таким комплектом Александр Устинов прошел всю войну. Я бережно храню их и до последнего момента ими фотографировал, — рассказал ВМ московский фотограф Яков Титов, коллекционер аппаратуры.

Весь комплект умещается на одной ладони — настолько он миниатюрен. А печатал фотографии Устинов небольшим походным увеличителем «Фокомат» — он тоже прошел с ним всю войну.

Дочь Александра Устинова Нелли передала в Центр фотографии негативы своего отца, и теперь с ними работают специалисты. Фотопленка тех времен хранится 50–70 лет в обычных комнатных условиях, а при соблюдении определенного уровня влажности и температуры — 100 лет. Поэтому необходимо оцифровать и систематизировать. Как сказала Нелли Устинова, ее отец очень аккуратно и бережно хранил свое фототворчество. Александр Устинов (1909–1995) — автор фото Парада Победы на Красной площади 7 ноября 1941 года и многих других знаковых фотографий. На выставке представлены не публиковавшиеся ранее фотоснимки Хрущева и других советских партийных деятелей, которых Александр Устинов снимал, будучи штатным фотокорреспондентом газеты «Правда».

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