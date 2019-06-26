После слова «лопата» теперь не смешно...

У наших школьников новое развлечение — они придумывают мемы со словом «лопата». И это очень грустно.

Поводом стало одно из заданий ЕГЭ. Ученикам попался для анализа отрывок из повести Виктора Драгунского «Он упал на траву», в котором «лопата» — символ подвига советских людей во время Великой Отечественной войны.



Вот цитата. Вчитайтесь: «Что бы я ни делал, в голове моей мерно взлетали лопаты. Лопаты. Лопаты. Лопаты. Они погружались в мягкую глинистую почву, сочно чавкающую под режущим лезвием. Они отрывали комья, цепляющиеся за родной пласт, они несли на себе землю, эти непрерывно движущиеся лопаты, они качали землю в своих железных ладонях, баюкали ее или резали аккуратными ломтями. Лопаты шлепали по земле, били по ней, дробили ее, поглаживали, рубили и терзали, заравнивали и подскребывали ее каменистое чрево. И мы держались за эти лопаты, это было наше единственное орудие и оружие, и все-таки, что там ни говори, а мы отрыли этими лопатами такие красивые, ровные и неприступные ни для какого танка рвы, что сердца наши наполнялись гордостью. Эти лопаты, любовь к ним и ненависть крепко сплотили нас, лопатных героев, в одну семью».



Сложно для понимания? Нет. Это очень простое рассуждение. Драгунский ничего особенного не придумывает, он говорит об элементарных вещах, которые должны быть понятны вообще любому. Всякий человек, у которого есть голова на плечах, в состоянии осмыслить этот текст. Положим, речь бы шла о младшей школе, но нет. 11 класс.



Однако реальность такова, что отрывок из текста вызвал у завтрашних абитуриентов ступор.

Учителя бросились рассказывать СМИ о том, что дети, мол, глупы, виноваты только они сами Фото: https://pixabay.com/ru/

«Как только я увидел этот текст, я сначала был в полном недоумении. Первая моя мысль: что вообще можно написать об этом? Неужели мое сочинение будет полностью состоять из описания лопаты? Я вышел с экзамена, мы все стали обсуждать это. Все были ошарашены текстом. Вечером того же дня мы стали делать мемы про лопату и кидали их в школьную беседу», — прямая речь одного из учеников звучит приговором всем. И учителям, и детям, и тем, кто придумал ЕГЭ, напрочь отбивший у школьников навык простейшего понимания (даже не анализа, куда уж) текста.



Они были «ошарашены», смотри-ка. Не «Улиссом» Джойса, не «Петербургом» Белого, не стихотворениями Набокова.



Они были ошарашены тем, что, оказывается, для усиления эффекта одно и то же слово может повторяться дважды, трижды — столько, сколько захочет автор. Этот прием — азы, об этом говорят в шестом или седьмом классе.



Но все ведь, простите, еще хуже. Учителя бросились рассказывать СМИ о том, что дети, мол, глупы, виноваты только они сами. А в ответ школьники всей страны кинулись распространять смешной мем о лопате, потому что совершенно согласны с тем, что отрывок из повести Драгунского — это что-то непонятное. Кажется, будто бы эти школьники упали на учителей с Луны. Прямо за парты 11 класса. Как так вышло? Подбросили, может быть, ужасных детей прекрасной образовательной системе? Вот ведь незадача. Зачем сидят десятки тысяч методистов? Чем заняты педагоги? Как так вышло, что ученики — массово — вообще не понимают простой текст? Нет ответа. Дети плохие.



Детям, в свою очередь, вообще по барабану, что о них думают все эти старики с их лопатами. Посмеются над мемом, а там хоть трава не расти.



Таков масштаб пропасти, перед которой стоит российское общество. Взрослые не могут, подростки не хотят. К чему может привести эта ситуация — давно написали классики.

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»