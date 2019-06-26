Депутат Рады рассказал о планах команды Зеленского перенести столицу Украины
Советники администрации президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева в другой город. Об этом в среду, 26 июня, сообщил депутат Верховной рады Вадим Рабинович.
— Сегодня еще гениальную вещь сказала администрация президента (хотя шутки должны когда-то закончиться) — столицу надо перенести. Столицу Украины Киев надо перенести в другое место, — сказал он.
По словам парламентария, это «официальное заявление партии Зеленского». При этом Рабинович назвал «анекдотом» сложившуюся ситуацию. Об этом он сказал в эфире телеканала «112 Украина».
Киев является столицей Украины с 24 августа 1991 года.
Ранее Владимир Зеленский заявил о намерении переехать из здания президентской администрации.
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