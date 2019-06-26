День борьбы с наркотиками отметили сверхмарафоном на Поклонной горе

Одной из основных целей этого праздника была демонстрация молодым москвичам того, что для полноценной жизни и получения острых ощущений совершенно необязательно обращаться к алкоголю, табаку или запрещенным веществам. Для этого при поддержке Управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления Министерства внутренних дел по городу Москве и было проведено просветительское мероприятие, которое посетили несколько сотен юных москвичей.

Каждый гость праздничной площадки на Поклонной горе имел возможность посмотреть на технику, которой пользуется столичная полиция, включая автомобили, мотоциклы и оружие. Причем сотрудники правоохранительных органов давали возможность не просто полюбоваться на их экипировку, но и подержать пистолеты и автоматы в руках, а также посидеть на водительском месте спецтранспорта. Там же работала и передвижная криминалистическая лаборатория, где детям показывали тонкости работы следователей, которым по долгу службы необходимо работать с уликами, найденными на месте преступления.

Не остались в стороне и медики и психологи, которые в специальных палатках проверяли здоровье всех желающих и рассказывали о том, какой вред способны нанести организму наркотические вещества и насколько тяжело для тела и рассудка отказываться от их употребления.

— Мы должны выбирать здоровую жизнь, так как именно от нас зависит будущее России. Тем более что правительство Москвы активно заботится о здоровье жителей столицы и помогает формировать правильный образ жизни. Это и борьба с вредными привычками, сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом, — сказала начальник управления по связям с общественностью Департамента здравоохранения города Москвы.

Специальным гостем праздника стали участники легкоатлетического сверхмарафона «Дети против наркотиков — я выбираю спорт!». Забеги этого сообщества проводятся уже на протяжении 19 лет. В нынешнем году 30 участников сверхмарафона преодолели в общей сложности 3752 километра, совершив забег по маршруту Москва — Рязань — Муром — Нижний Новгород — Владимир — Москва. Забег проходил по эстафетному принципу. Каждый участник пробежал от 50 до 250 километров.

— В сообщество меня пригласил тренер по спортивному ориентированию. Когда я услышала о том, что есть такая акция, сразу захотела поучаствовать. Это ведь к тому же отличный способ пропагандировать здоровый образ жизни среди моих сверстников. Я думаю, сам факт того, что мне удалось пробежать такое расстояние, сподвигнет моих одноклассников заняться спортом. Будет здорово, если в следующем году кто-нибудь из них продолжит эстафету, — сказала участница сверхмарафона Ульяна Парамонова.

Завершилось мероприятие массовым флешмобом, во время которого почти 200 человек выложили с помощью плакатов призыв жить без наркотиков.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Сотников, заместитель начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел России:

— Смысл этого движения давно показан на примере другого общественного объединения — «Георгиевская ленточка». Мы, конечно, не претендуем на подобную популярность, но хотелось бы ее добиться. Ведь что такое жизнь без наркотиков? Это проявление гражданской позиции. Это не просто индивидуальный выбор, а настоящее определение того, насколько человек является гражданином своей страны. В России сейчас находятся на учете полмиллиона наркоманов. И мы должны такими мероприятиями показывать, что мы чисты и выбираем здоровую жизнь.

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