Россияне завоевали десять медалей в пятый день Европейских игр

Российские спортсмены дополнительно упрочили лидерство в неформальном медальном зачете Европейских игр, которые проходят в настоящее время в Минске: в пятый соревновательный день наши соотечественники завоевали десять медалей.

В копилку сборной России попали еще четыре золотые, две серебряные и четыре бронзовые награды.

Так, чемпион мира — 2018 Заурбек Сидаков выиграл золото в соревнованиях по вольной борьбе на Европейских играх в категории до 74 килограммов. Даурен Куруглиев стал победителем Европейских игр в соревнованиях по вольной борьбе. Бронзовый призер чемпионата Европы — 2019 Анзор Хизриев выиграл золото Европейских игр в весовой категории до 125 килограммов, сообщает «Спорт-Экспресс».

В целом на счету российских спортсменов 63 медали различного достоинства. У наших ближайших преследователей, хозяев соревнований, белорусов — 45 наград.

Ранее воспитанники школы олимпийского резерва № 25 в составе российской сборной стали первыми на соревнованиях по спортивной аэробике. Золотую медаль завоевали Илья Остапенко и Гарсеван Джаназян — они представляли Москву, а также их партнеры по команде Тимур Кулаев, Петр Перминов и Роман Семенов.

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